Слуцкий считает, что «Рубин» был ближе к победе в матче с «Акроном»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат 15-го тура Первой лиги, в котором его команда сыграла вничью с тольяттинским «Акроном».

«Мы ехали за победой, хотелось нам выиграть. Я считаю, что мы были поближе. По крайней мере, такого момента, какой был у Бакаева, у «Акрона» не было. Но «Акрон» действительно хорошая команда, находится в хорошем состоянии. Было непросто, но повторюсь, мы чуть-чуть были поближе к победе, чем соперник», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба казанцев.

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.

Команда Леонида Слуцкого набрала 26 очков и догнала идущий третьим «КАМАЗ».

«Акрон» с 16 очками делит места с 12-го по 14-е с «Кубанью» и «Уфой».