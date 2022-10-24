Хави попросил руководство «Барселоны» подписать Адриена Рабьо

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заинтересован в приглашении полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Об этом информируют итальянские СМИ.
По данным источника, французский футболист может перебраться на «Камп Ноу» летом 2023 года.
Напомним, контракт игрока истекает по окончании текущего сезона. Таким образом, он может пополнить ряды сине-гранатовых на правах свободного агента.
В нынешней кампании 27-летний хавбек отыграл во всех турнирах 10 матчей и забил 4 гола.
Ранее сообщалось, что Рабьо мог оказаться в «МЮ», однако, английский клуб отказался от трансфера из-за финансовых запросов игрока.
источник: «Советский спорт»