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Тен Хаг вернет Роналду к тренировкам, если тот согласится не играть в старте «Манчестер Юнайтед»

Португальцем интересуется клуб MLS «Интер» Дэвида Бекхэма.
24 октября 2022 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться к тренировкам с основным составом команды.

Как сообщают зарубежные СМИ, для этого 37-летний футболист должен выполнить условие. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг допустит Роналду до тренировок, если португалец согласится выходить на поле со скамейки запасных..

Напомним, что Криштиану был отстранен от занятий с основным составом, после того как поле в конце матча против «Тоттенхэма».

Добавим, что в текущем сезоне форвард провел 12 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

источник: «Советский спорт»
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