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Дмитрий Селюк: «Зенит» выиграет у «Сочи» с форой минус 1

Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Зенит» - «Сочи».
24 октября 2022 16:59
автор: Юрий Волохов

- Будет напряженный матч, у меня в этом нет никаких сомнений. Я никогда не понимал и не поддерживал эти разговоры, что, мол, «Сочи» филиал «Зенита», и все решается в этих играх за кулисами.

Но «Сочи» в нынешнем сезоне пока не блещет, класс «Зенита» безусловно выше. У питерцев отличная возможность, в случае победы, оторваться от «Спартака» на 7 очков. Думаю, «Зенит» ее не упустит. Я бы поставил на победу хозяев с форой минус 1.

Матч «Зенит» - «Сочи» пройдет сегодня на «Газпром Арене». Начало в 20.00.

источник: «Советский спорт»
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