Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: Про игру с «Зенитом» уже забыли

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин перед матчем Российской премьер-лиги с «Уралом» отметил, что футболисты сосредоточены непосредственно на этой игре.

«Урал» уже другой в сравнении с товарищеским матчем летом. В плане наших эмоций, мы забыли про игру с «Зенитом», настрой только на этот матч. Мы будем сегодня очень активны и игра должна сложиться так, как это надо нам. Мы никогда не откажемся от атаки, когда мы можем ее провести», - приводит слова Осинькина пресс-служба самарцев в клубном Telegram-канале.

Матч 14-го тура «Урал» - «Крылья Советов» начнется в Екатеринбурге в 17:30 по московскому времени. «Урал» с 13-ю очками занимает 12-е место в турнирной таблице, у «Крыльев Советов», идущих десятыми, 14 очков.