Стало известно, когда крымские клубы смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, когда крымские футбольные клубы смогут принять участие в соревнованиях ФНЛ.

Напомним, что ранее Футбольная национальная лига создала рабочую группу, который занимается вопросом интеграции команд в чемпионат страны.

«Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24. Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во всероссийских соревнованиях», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Добавим, что УЕФА запрещает участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.