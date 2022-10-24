В «ПСЖ» прокомментировали информацию о зарплате Мбаппе

«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу информацию о зарплате нападающего Килиана Мбаппе.

Ранее в СМИ появилась информация, что по возможному новому контракту 23-летний футболист получит 630 миллионов евро за три года без вычета налогов.

«ПСЖ» сообщает, что ни одна из приведенных деталей не соответствует действительности», — говорится в заявлении парижского клуба на официальном сайте команды.

Добавим, что в текущем сезоне форвард провел 15 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.