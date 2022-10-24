Опубликован календарь пятого раунда пути регионов ФОНБЕТ Кубка России

РФС на официальном сайте опубликовал расписание матчей пятого раунда пути регионов ФОНБЕТ Кубка России.

Как сообщает пресс-служба союза, игры пройдут 1 и 2 ноября. В этом раунде сыграют 16 команд. Клубы, выигравшие свои матчи, поведут борьбу за место в плей-офф шестого раунда.

1 ноября: «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Енисей» (Красноярск) (начало матча в 18.00 по московскому времени).

2 ноября: «Уфа» (Уфа) — «Динамо-Брянск» (Брянск) - 12.00; «Родина» (Москва) — «Звезда» (Санкт-Петербург) - 14.00; «Акрон» (Тольятти) — «Пересвет» (Домодедово)- 16.00; «Алания-Владикавказ» (Владикавказ) — «Волгарь» (Астрахань) - 17.00; «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волга» (Ульяновск) - 18.00; «Динамо» (Махачкала) — «Динамо-Владивосток» (Владивосток) - 18.30; «Шинник» (Ярославль) — «Кубань» (Краснодар) - 19.00.