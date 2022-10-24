Барриос, Малком и Клаудиньо – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Сочи»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Сочи» на матч 14-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Жоаозиньо, Джорджевич.
Напомним, «Зенит» примет «Сочи» на «Газпром Арене». Встреча начнется в 20.00 мск.
К слову, в текущем сезоне РПЛ команда Сергея Семака занимает 1-е место, набрав 33 очка. В активе черноморского клуба – 20 баллов и 8-я позиция.
источник: «Советский спорт»