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Футболист сборной Франции Погба: После нападения я хотел исчезнуть

Откровениями футболиста поделился его близкий друг.
24 октября 2022 19:10
автор: Александр Евграфов

Близкий друг полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба Бубакар Камара, рассказал, что после мартовского вооруженного похищения, Поль хотел закончить карьеру и рассказал ему об угрозах, что поступали в его адрес, сообщают французские СМИ.

В марте на футболиста, возвращавшегося с тренировки национальной сборной, напали двое неизвестных, похитили и потребовали 13 миллионов евро за якобы оказываемые ими услуги по охране.

«Он едва мог подобрать слова, но позже сказал, что его и его младшего брата похитили вооруженные люди. Поль плакал и говорил, что хочет как можно скорее уладить этот вопрос, а потом просто исчезнуть, больше не играть. Он боялся за свою семью, за жену и детей», - рассказал Камара.

Позже футболист сообщил, что подал заявление в полицию. Расследование установило причастность к нападению брата Погба – Матиаса.

Во время летнего трансферного окна Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

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