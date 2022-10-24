«Урал» победил дома «Крылья Советов», самарский клуб играл вдесятером с 24-й минуты

«Урал» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России нанес поражение «Крыльям Советов» со счетом 2:1.
В составе «шмелей» голы забили Алексей Каштанов (26-я минута) и Юрий Газинский (64-я, с пенальти).
Автором единственного гола «Крыльев» стал Максим Глушенков (82-я).
Добавим, что на 24-й минуте защитник самарской команды Гленн Бейл получил красную карточку и был удален с поля.
Таким образом, команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков и поднялась на 10-ю строчку таблицы, подопечные Игоря Осинькина идут на 11-й позиции с 14 очками.
В следующем туре «Урал» 30 октября проведет гостевую встречу против «Сочи», а «Крылья Советов» примут на своем поле «Нижний Новгород».
источник: «Советский спорт»