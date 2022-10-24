Тренер ПСЖ Галтье о контракте Мбаппе: это не спорт, меня это не касается

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье отказался комментировать ситуацию с продлением контракта нападающего парижан Килиана Мбаппе, сообщают французские СМИ.

По данным источника, тренер сослался на уже выпущенное заявление клуба по поводу рекордного продления контракта Мбаппе.

«Это не относится напрямую к спорту, поэтому меня это не касается. Я больше сосредоточен на конкретном матче, на футболисте», - цитируют журналисты наставника ПСЖ.

Ранее французские СМИ сообщали, что Мбапее предложен трехлетний контракт на общую сумму 630 миллионов евро. В самом клубе эту информацию опровергли.

Во вторник, 25 октября ПСЖ сыграет в Лиге чемпионов против израильского «Маккаби». В чемпионате Франции парижане лидируют, опережая своих ближайших преследователей из «Ланса» на пять очков.