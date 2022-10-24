«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» может отпустить нападающего Криштиану Роналду при условии взаимного расторжения контракта. Клуб не желает платить неустойку футболисту. Об этом сообщает американская пресса.

Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик Тен Хаг может обойтись без 37-летнего португальца. Также голландец считает, что замена на позицию форварда не требуется.

Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» вернет футболиста к тренировкам в основной состав, если тот согласится на роль игрока запаса.

Напомним, Роналду вернулся в стан манкунианцев летом 2021 года. В нынешнем сезоне португальский нападающий появился на поле 12 раз, забил два гола и отдал одну результативную передачу.