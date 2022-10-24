Мента: Чалов нам очень нравится

«Мы бы хотели подписать Фёдора Чалова. Он находится в шорт-листе «Венеции», планируем сделать запрос в ЦСКА. Чалов нам очень нравится», - цитирует Мента Sport24.

Напомним, Чалов выступает за основную команду московского ЦСКА с 2016 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, забил десять голов и отдал одну результативную передачу.

«Венеция» набрала девять очков в 10 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии В сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Фрозиноне» (21).