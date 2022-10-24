«ПСЖ» желает продлить контракт с Месси

Представители «ПСЖ» изъявили желание продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что руководство парижского клуба предложили 35-летнему футболисту контракт до 2024 года с опцией продления до конца сезона-2024/2025. Сам игрок не против сделки. Текущее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет вернуть нападающего в стан родной команды.

Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. Он присоединился к клубу на правах свободного агента. За время проведенное в клубе он отыграл 49 матчей, забил 20 голов и отдал 25 результативных передач.