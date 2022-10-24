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«Арсенал» готов заплатить 60 млн евро за Милинковича-Савича

В сделку могут включить полузащитника Альбера Локонгу.
24 октября 2022 22:16
автор: Артур Гичунцев

Лондонский «Арсенал» по-прежнему заинтересован в услугах полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, английский клуб готов выложить за футболиста 60 млн евро, а также отправить в римский клуб своего игрока, полузащитника Альбера Локонгу.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» пытался пригласить серба в летнее трансферное окно, предложив за его подписание 55 млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне 27-летний хавбек «Лацио» отыграл во всех турнирах 15 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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