Игрок «Динамо» Кутицкий выразил желание играть в европейской команде

— «Динамо» удачно играет в дерби в нынешнем сезоне: победы над «Спартаком», «Локомотивом» и «Торпедо», гостевая ничья с ЦСКА. За счет чего?
— Все настраиваются на дерби. С «Локомотивом» играли в день рождения Льва Яшина, должны были выигрывать.
— Ты — воспитанник «Динамо».
— Да, с семи лет в клубе.
— Можешь себя представить в другой московской команде — том же «Спартаке» или ЦСКА?
— Нет.
— То есть ты уверен, что в другой московский клуб никогда не перейдешь?
— Загадывать не будем, но на 90% — никогда не перейду.
— Какие тогда цели? Всю жизнь отыграть в «Динамо»? Или хочешь попробовать в Европе?
— Если будет возможность уехать в Европу, то почему бы не попробовать свои силы там? — цитирует Sport24
В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 13 матчах «Динамо» во всех турнирах.