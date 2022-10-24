Игрок «Динамо» Кутицкий выразил желание играть в европейской команде

— «Динамо» удачно играет в дерби в нынешнем сезоне: победы над «Спартаком», «Локомотивом» и «Торпедо», гостевая ничья с ЦСКА. За счет чего?

— Все настраиваются на дерби. С «Локомотивом» играли в день рождения Льва Яшина, должны были выигрывать.

— Ты — воспитанник «Динамо».

— Да, с семи лет в клубе.

— Можешь себя представить в другой московской команде — том же «Спартаке» или ЦСКА?

— Нет.

— То есть ты уверен, что в другой московский клуб никогда не перейдешь?

— Загадывать не будем, но на 90% — никогда не перейду.

— Какие тогда цели? Всю жизнь отыграть в «Динамо»? Или хочешь попробовать в Европе?

— Если будет возможность уехать в Европу, то почему бы не попробовать свои силы там? — цитирует Sport24

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 13 матчах «Динамо» во всех турнирах.