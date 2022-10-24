«Челси» планирует обменять Зиеша на Рабьо

Центральный полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может пополнить состав «Челси». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что лондонский клуб может включить в сделку полузащитника Хакима Зиеша и заплатить 7-8 миллионов евро. 29-летний марокканский футболист не может закрепиться в основном составе команды Грэма Поттера и не против отправиться в итальянский чемпионат. В свою очередь трансфер 27-летнего француза позволит лондонцам укрепить свою среднюю линию.

Ранее сообщалось, что в полузащитнике «бьянконери» был заинтересован «Манчестер Юнайтед», но сделка так и не состоялась.

Напомним, что Рабьо перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года. С тех пор он провел за туринцев 139 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость француза оценивается в 17 миллионов евро. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2023 года.