ЦСКА хочет продать Зайнутдинова в итальянский клуб за 5-6 млн евро

ЦСКА установил ценник на казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.
По его данным, московский клуб хочет продать футболиста в Серию А за 5-6 млн евро.
«У клуба Орешкина хорошие подвязки в футбольной Италии + внятная система получения денег за трансферы», – отметил Карпов в соцсети.
Напомним, 24-летний Зайнутдинов выступает за красно-синих с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, но не отметился голевыми действиями на поле.
источник: «Советский спорт»