Селихов, Малком и Захарян – в символической сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored представил список лучших футболистов 14-го тура чемпионата России.
Отметим, что в список вошли сразу 6 игроков «Зенита», который разгромил на своем поле «Сочи» со счетом 7:0. Также в команду включили трех футболистов «Спартака» и двух – из московского «Динамо».
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
Александр Селихов («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»), Деян Ловрен («Зенит»), Павел Маслов («Спартак»), Эли Даса («Динамо»), Клаудиньо («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Малком («Зенит»), Шамар Николсон («Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»).
источник: WhoScored.com