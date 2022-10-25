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Селихов, Малком и Захарян – в символической сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Также в команду вошли Павел Маслов и Шамар Николсон (оба – «Спартак»).
25 октября 2022 12:17
автор: Артур Гичунцев

Статистический портал WhoScored представил список лучших футболистов 14-го тура чемпионата России.

Отметим, что в список вошли сразу 6 игроков «Зенита», который разгромил на своем поле «Сочи» со счетом 7:0. Также в команду включили трех футболистов «Спартака» и двух – из московского «Динамо».

Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Александр Селихов («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»), Деян Ловрен («Зенит»), Павел Маслов («Спартак»), Эли Даса («Динамо»), Клаудиньо («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Малком («Зенит»), Шамар Николсон («Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»).

источник: WhoScored.com
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