Унаи Эмери: «Вильярреал» был моим домом, а не просто командой

Унаи Эмери, оставивший пост главного тренера «Вильярреала», трогательно попрощался со своей, теперь уже бывшей командой.

«Вильярреал был моим домом последние два с половиной года. Именно домом, а не командой. Спасибо всем игрокам и болельщикам, которые показали нам свою преданность. Я был рад находиться здесь и идти этим путем. Я долго думал какое принять решение, но я понимаю, что должен начать новый этап. Я не забуду ночь в Гданьске после победы в Лиге Европы, не забуду Турин, Бергамо, Мюнхен. Самое лучшее – это утром приходить на работу и быть счастливым, понимая, что находишься на своем месте, - написал Эмери в социальных сетях.

В понедельник, 24 октября, было объявлено, что Эмери возглавит «Астон Виллу».