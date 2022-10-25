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Роналду может перейти в «Наполи»

Португальский форвард открыт для предложений из Италии.
25 октября 2022 13:35
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может во время зимнего трансферного окна перейти в «Наполи», сообщают английские СМИ.

По данным источника, португалец возможно заменит форварда неаполитанцев Виктора Осимхена, который может перейти в «Челси». А в «Манчестер Юнайтед» обратили внимание на трех других нападающих, которые рассматриваются как замена Роналду. Это Патрик Шик («Байер»), Мусса Дембеле («Лион»), а также Джонатан Дэвид («Лилль»).

Ранее сообщалось, что спортивный директор и владелец «Челси» Тодд Боули также рассматривает возможность приглашения Роналду в свой клуб.

В текущем сезоне английской премьер-лиги Роналду принял участие в 12 встречах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.

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