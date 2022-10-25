Лука Модрич: ЧМ-2022 в Катаре станет моим последним турниром со сборной Хорватии

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич решил завершить карьеру в сборной Хорватии. По словам игрока, чемпионат мира в Катаре станет его последним турниром в составе национальной команды.

«Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Этот чемпионат мира станет моим последним турниром со сборной Хорватии», – сказал 37-летний футболист американским СМИ.

Напомним, Модрич выступает за национальную сборную с 2006 года. В его активе 154 матча и 23 гола. В 2018-м он помог команде дойти до финала ЧМ в России.