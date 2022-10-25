«Манчестер Юнайтед» намерен выкупить Дембеле у «Барселоны»

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщают испанские СМИ.

По данным источника Дембеле и «Барселона» не смогли пока договориться о продлении контракта, а в «Манчестере» его кандидатуру рассматривают как замену Криштиану Роналду, который с большой вероятностью покинет клуб во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Дембеле провел 15 игр за «Барселону» во всех турнирах, забил четыре мяча и семь раз сделал голевые передачи.