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«Манчестер Юнайтед» намерен выкупить Дембеле у «Барселоны»

Французский футболист и каталонский клуб пока не смогли договориться о продлении контракта.
25 октября 2022 15:43
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщают испанские СМИ.

По данным источника Дембеле и «Барселона» не смогли пока договориться о продлении контракта, а в «Манчестере» его кандидатуру рассматривают как замену Криштиану Роналду, который с большой вероятностью покинет клуб во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Дембеле провел 15 игр за «Барселону» во всех турнирах, забил четыре мяча и семь раз сделал голевые передачи.

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