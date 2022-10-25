Роналду вернули в основной состав «Манчестер Юнайтед»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду допущен до тренировок с первым составом «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Напомним, 37-летний нападающий был отстранен от основы из-за отказа выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:0). В той игре главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хотел выпустить игрока в самой концовке встречи, однако, футболист не вышел на поле и ушел в раздевалку.

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен отношением со стороны голландского наставника. К слову, именно тен Хаг перестал ставить португальца в стартовый состав.