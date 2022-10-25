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Главный тренер «Шерифа» Томас подал в отставку

Хорватский специалист взял на себя вину за поражение в чемпионате страны, ставшее первым в сезоне.
25 октября 2022 17:27
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Шерифа» Степан Томас подал в отставку после поражения в последнем туре от «Петрокуба» в чемпионате страны, сообщает пресс-служба тираспольского клуба.

«Кажется игроки думали о матче в Манчестере, не было концентрации. Это моя ошибка», - отметил Томас после матча.

«За 4 месяца вместе с командой Степан Томас сумел с нуля создать команду, которая успешно прошла отбор квалификации еврокубков, сумев, по сути, с новым коллективом, который создал с нуля за короткий срок, пробиться в групповую стадию Лиги Европы. Коллектив ФК «Шериф» благодарит Степана Томаса и его тренерский штаб за проделанную работу, вклад в развитие клуба и его продвижение на международной арене», - говорится в сообщении.

После 12 туров в чемпионате Молдовы «Шериф» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая на шесть очков своего ближайшего преследователя ФК «Петрокуб».

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