Главный тренер «Шерифа» Томас подал в отставку

Главный тренер «Шерифа» Степан Томас подал в отставку после поражения в последнем туре от «Петрокуба» в чемпионате страны, сообщает пресс-служба тираспольского клуба.

«Кажется игроки думали о матче в Манчестере, не было концентрации. Это моя ошибка», - отметил Томас после матча.

«За 4 месяца вместе с командой Степан Томас сумел с нуля создать команду, которая успешно прошла отбор квалификации еврокубков, сумев, по сути, с новым коллективом, который создал с нуля за короткий срок, пробиться в групповую стадию Лиги Европы. Коллектив ФК «Шериф» благодарит Степана Томаса и его тренерский штаб за проделанную работу, вклад в развитие клуба и его продвижение на международной арене», - говорится в сообщении.

После 12 туров в чемпионате Молдовы «Шериф» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая на шесть очков своего ближайшего преследователя ФК «Петрокуб».