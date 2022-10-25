Стерлинг и Обамеянг выйдут в стартовом составе «Челси» в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

«Челси» и «Зальцбург» опубликовали свои стартовые составы на матч 5-го тура Лиги чемпионов. Встреча состоится во вторник, 25 октября, в Австрии на «Ред Булл Арене».
«Зальцбург»: Кен, Дедич, Бернардо, Павлович, Вебер, Зайвальд, Гурна-Дуат, Кьергаард, Сучич, Адаму, Окафор.
«Челси»: Аррисабалага, Чалоба, Силва, Кукурелья, Пушилич, Стерлинг, Ковачич, Жоржиньо, Галлахер, Хаверц, Обамеянг.
Главный судья встречи Сандро Шеррер из Швейцарии.
Отметим, что после четырех туров «Челси» с семью очками возглавляет квартет в группе Е, «Зальцбург» идет вторым, отставая от «синих» на одно очко.
источник: «Советский спорт»