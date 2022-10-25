Аллегри не теряет надежды на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о возможном выходе «Ювентуса» в плей-офф Лиги Чемпионов.

Отметим, что «бьянконери» сохраняют шансы на выход из группы H.

– Мы еще не в Лиге Европы и еще не вылетели из Лиги чемпионов. Мы постараемся, чтобы у нас была возможность сохранить свою прописку в Лиге Чемпионов. Судьба «Бенфики» в ее руках, даже если она проиграет. Нам нужно сыграть так же, как в первом матче, в котором были наши отличные отрезки, – приводит слова Аллегри итальянская пресса.

В настоящий момент «Ювентус» занимает третью строчку в своем квартете, набрав три очка. Проигрыш «Бенфике» оставит команду туринцев без плей-офф турнира.