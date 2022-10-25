«Севилья» добилась домашней победы над «Копенгагеном»

Футболисты «Севильи» дома обыграли «Копенгаген» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что первый гол в прошедшей встрече был забит на 62-й минуте усилиями нападающего испанской команды Юссефа Эн-Несири. Ассистировал форварду Алехандро Гомес. Спустя 17 минут хавбек Иско после передачи Маркоса Акуньи удвоил преимущество хозяев. В добавленное время испанцы отличились еще одним забитым мячом – его автором стал Гонсало Монтьель.

В концовке игры главный арбитр Бенуа Бастьен удалил с поля защитника гостей Давида Хочолаву.

Таким образом, «Севилья» одержала свою первую победу в текущем розыгрыше турнира. Подопечные Хорхе Сампаоли набрали пять очков и укрепились на третьем месте в турнирной таблице квартета G. «Копенгаген» идет четвертым (2 очка).

В заключительном шестом туре испанцы сыграют в гостях с «Манчестер Сити», а коллектив из Дании на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Оба матча запланированы на 2 ноября.

Лига чемпионов

5-й тур

Группа G

«Севилья» (Испания) – «Копенгаген» (Дания) – 3:0 (0:0)

Голы: Эн-Несири, 62. Иско, 88, Монтьель, 90+2.

Удаление: Хочолава (90+5).