«Севилья» добилась домашней победы над «Копенгагеном»

Футболисты «Севильи» дома обыграли «Копенгаген» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим, что первый гол в прошедшей встрече был забит на 62-й минуте усилиями нападающего испанской команды Юссефа Эн-Несири. Ассистировал форварду Алехандро Гомес. Спустя 17 минут хавбек Иско после передачи Маркоса Акуньи удвоил преимущество хозяев. В добавленное время испанцы отличились еще одним забитым мячом – его автором стал Гонсало Монтьель.
В концовке игры главный арбитр Бенуа Бастьен удалил с поля защитника гостей Давида Хочолаву.
Таким образом, «Севилья» одержала свою первую победу в текущем розыгрыше турнира. Подопечные Хорхе Сампаоли набрали пять очков и укрепились на третьем месте в турнирной таблице квартета G. «Копенгаген» идет четвертым (2 очка).
В заключительном шестом туре испанцы сыграют в гостях с «Манчестер Сити», а коллектив из Дании на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Оба матча запланированы на 2 ноября.
Лига чемпионов
5-й тур
Группа G
«Севилья» (Испания) – «Копенгаген» (Дания) – 3:0 (0:0)
Голы: Эн-Несири, 62. Иско, 88, Монтьель, 90+2.
Удаление: Хочолава (90+5).