«Челси» благодаря голу Хаверца победил «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Челси» в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов победил «Зальцбург» со счетом 2:1.

В составе «синих» забивали Матео Ковачич (23-я минута) и Кай Хаверц (64). У «быков» автором гола стал Адаму Чиквубуйке (49).

Таким образом, лидирующая в квартете английская команда набрала 10 очков и гарантировала себе место в плей-офф, австрийский клуб с 6 очками идет вторым, но у играющих позже «Милана» и «Динамо» из Загреба по 4 очка.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов 2 ноября «Зальцбург» сыграет в гостях с «Миланом», а «Челси» примет на своем поле «Динамо».

Лига чемпионов

Группа Е

«Зальцбург» (Австрия) - «Челси» (Англия) - 1:2 (0:1)

Голы: Адаму, 49 - Ковачич, 23; Хаверц, 64