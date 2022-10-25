Нигматуллин не советует Чалову переходить в «Венецию»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что форварду ЦСКА Федору Чалову не следует соглашаться на переход в итальянскую «Венецию», где в настоящее время играет Денис Черышев.

Ранее о желании купить нападающего армейцев сказал один из скаутов «Венеции».

- «Венеция», при всем уважении к Черышеву, которому желаю выйти на свой высокий уровень, пока не такой клуб. Я сам играл в серии В и понимаю, что это такое – игроку высокого уровня там делать нечего. Я в свое время сделал такую ошибку, Чалову желаю мою ошибку не повторять», - приводит слова Нигматуллина «Метарейтинг».

Добавим, что Руслан играл в серии В за «Салернитану», в составе которой провел 14 матчей, пропустил 22 мяча и три раза сыграл «на ноль».