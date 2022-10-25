Игрок сборной Бразилии Гимарайнш может оказаться в «Челси»

Центральный полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш интересен «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.

По информации источника, руководство лондонского клуба считает трансфер бразильского хавбека как усиление на перспективу. При этом команда АПЛ рассчитывают подписать игрока в январе 2023 года.

Отмечается, что помимо Гимарайнша, «аристократы» изучают возможность подписания Эдсона Альвареса («Аякс»), Мойзеса Кайседо («Брайтон») и Уэстона Маккенни («Ювентус»).

Напомним, что в текущем сезоне Гимарайнш принял участие в десяти матчах «Ньюкасла», забил два гола и отметился двумя результативными передачами. Рыночная стоимость бразильца оценивается в 50 миллионов евро.