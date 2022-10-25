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«Челси» интересуется нападающим «Наполи» Осимхеным

«Синим» будет непросто заполучить 23-летнего нигерийца.
25 октября 2022 22:36
автор: Максим Скороходов

«Челси» интересуется нападающем «Наполи» Виктором Осимхеным, сообщает итальянская пресса.

При этом «Наполи» не готов расставаться со своим форвардом в обмен на сумму меньше 100 млн евро.

В текущем сезоне Осимхен провел девять матчей за неаполитанцев, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Этим летом им интересовался другой английский клуб «Манчестер Юнайтед», который предпочел купить бразильца Антони.

Контракт Осимхена с «Наполи» истекает в 2025 году.

источник: «Советский спорт»
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