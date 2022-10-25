«Челси» интересуется нападающим «Наполи» Осимхеным

«Челси» интересуется нападающем «Наполи» Виктором Осимхеным, сообщает итальянская пресса.

При этом «Наполи» не готов расставаться со своим форвардом в обмен на сумму меньше 100 млн евро.

В текущем сезоне Осимхен провел девять матчей за неаполитанцев, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Этим летом им интересовался другой английский клуб «Манчестер Юнайтед», который предпочел купить бразильца Антони.

Контракт Осимхена с «Наполи» истекает в 2025 году.