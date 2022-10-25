Лига чемпионов: После первого тайма «Бенфика» обыгрывает «Ювентус», «Лейпциг» побеждает «Реал»

Закончились первые таймы вечерних матчей первого игрового дня пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Бенфика» дома побеждает «Ювентус» со счетом 3:1.
За португальский клуб забили Антониу Силва (17-я минута), Жоау Мариу с пенальти (27) и Рафа Силва (35), у итальянского - Душан Влахович.
«Лейпциг» также дома после 45 минут обыгрывает «Реал» со счетом 2:1.
За «быков» отличились Йошко Гвардиол (13) и Кристофер Нкунку (18), у «сливочных» - Винисиус (44).
В других матчах «Боруссия» и «Манчестер Сити» играют вничью - 0:0, «Милан» побеждает «Динамо» (Загреб) - 1:0, «ПСЖ» громит «Маккаби» - 4:1, а «Селтик» выигрывает у «Шахтера» - 1:0.
источник: «Советский спорт»