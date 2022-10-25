Никита Кацалапов: Меня теперь можно считать красно-белым

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Кацалапов поделился эмоциями после просмотра матча «Спартака» с домашнего стадиона клуба.

«Недавно выбрался на матч. У московского «Спартака» очень крутой стадион! Нереальная атмосфера и масштаб. Не сравниться, если смотреть через экран!

Все друзья сказали, что я - фартовый и принес «Спартаку» победу. Так что меня теперь можно считать красно-белым», - написал Кацалапов в своем телеграм-канале.

В своем последнем матче «Спартак» дома победил «Химки» со счетом 5:0 в 14-м туре российской премьер-лиги.

Красно-белые набрали 29 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.

Химчане с девятью очками остались на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Спартак» 30 октября примет дома «Торпедо». «Химки» днем ранее сыграют на выезде против «Динамо».