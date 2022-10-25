Полузащитник «Челси» Галлахер поделился эмоциями от своего дебюта в Лиге чемпионов

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер отреагировал на победу своей команды над «Зальцбургом» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что для англичанина матч против австрийской команды стал дебютным в Лиге чемпионов.

«Рад своему дебюту. Это был особенный момент для меня. Очень хотелось помочь команде победить — это самое важное. Надеюсь, я не остановлюсь на достигнутом. Мы решаем задачи своевременно, от матча к матчу. Надеюсь, мы продолжим показывать хорошую игру», — приводит слова Галлахера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Галлахер является воспитанником лондонского клуба. В текущем сезоне англичанин провел за команду Грэма Поттера 12 матчей и забил один гол. Контракт футболиста с «аристократами» рассчитан до июня 2025 года.