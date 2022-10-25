«Реал» потерпел свое первое поражение в текущем сезоне, уступив «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Во вторник, 25 октября, прошли матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете F.

Отметим, что Реал в выездной встрече потерпел поражение от Лейпцига со счетом 2:3. В составе мадридцев голы забили нападающий Винисиус Жуниор (44-я минута) и Родриго (90+4). В свою очередь хозяева ответили забитым мячами защитника Йошки Гвардиола (13), а также форварда Кристофера Нкунку (18) и Тимо Вернера (81).

В параллельной игре «Селтик» на своем поле разошелся миров с «Шахтером» (1:1)

После пяти сыгранных туров лидером турнирной таблицы является «Реал», набравший 10 очков. Подопечные Карло Анчелотти уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира. На втором месте располагается «Лейпциг» (9 очков). Третьим и четвертым идут «Шахтер» (6) и «Селтик» (2) соответственно.

2 ноября «Реал» дома встретится с «Селтиком», а «Лейпциг» в тот же день на выезде сыграет против «Шахтера».

Лига чемпионов

Группа F

5-й тур

«Лейпциг» (Германия) – «Реал» (Испания) – 3:2 (2:1)

Голы: Гвардиол, 13. Нкунку, 18. Вернер, 81 – Винисиус, 44. Родриго, 90+4 (с пенальти).

«Селтик» (Шотландия) – «Шахтер» (Украина) – 1:1 (1:0)

Голы: Якумакис, 34 – Мудрик, 58.