«Милан» разгромил загребское «Динамо» в Хорватии и приблизился к плей-офф Лиги чемпионов

«Милан» на выезде крупно победил загребское «Динамо» (4:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что в составе итальянской команды голы забили защитник Маттео Габбья (39-я минута), а также нападающие Рафаэл Леау (49) и Оливье Жиру, удачно реализовавший 11-метровый удар на 59-й минуте. Еще один забитый мяч «россонери» был записан на полузащитника хозяев Роберта Любичича, отличившегося автоголом.

Таким образом, «Милан» набрал семь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице квартета E. «Динамо» идет четвертым (4 очка).

В следующем туре «Милан» у себя примет «Зальцбург». В случае набора очков подопечные Стефано Пиоли выйдут в 1/8 финала турнира. «Динамо» отправится в гости к «Челси». Обе встречи пройдут 2 ноября.

Лига чемпионов

5-й тур

Группа E

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Милан» (Италия) – 0:4 (0:1)

Голы: Габбья, 39. Леау, 49. Жиру, 59 (с пенальти), Любичич, 69 (автогол).