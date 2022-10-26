Галтье - о победе «ПСЖ» над «Маккаби»: Играли фантастически, но сожалею о двух пропущенных мячах

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье отреагировал на победу команды над «Маккаби» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что французский клуб разгромил израильскую команду со счетом 7:2.

«Cожалею о двух пропущенных мячах, но в целом мои футболисты играли фантастически. »ПСЖ» играл в яркий, энергичный футбол с большим количеством технических взаимодействий и взаимосвязей между всеми линиями», — цитируют Галтье зарубежные СМИ.

Добавим, что«ПСЖ» и «Бенфика» вышли из группы в плей-офф Лиги чемпионов. Эти клубы набрали по 11 очков, но французская команда оказалась выше по разнице забитых и пропущенных мячей.

В заключительном туре 2 ноября «ПСЖ» сыграет в гостях с «Ювентусом».