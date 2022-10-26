Нагельсман - о предстоящем матче «Баварии» с «Барселоной»: Речь идет о престижном противостоянии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Напомним, что встреча первого круга завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенского клуба.

«Самое главное, что наша команда вышла в следующую стадию. Мы ничего не имеем против «Барселоны», но речь идет о престижном противостоянии. »Бавария» должна вновь подать сигнал. У «Барселоны» есть множество сильных сторон и это одна из лучших команд Европы», — цитируют Нагельмана немецкие СМИ.

Напомним, «Барселона» и «Бавария» сыграют 26 октября. Встреча пройдет в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу», а стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.