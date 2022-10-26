Стали известны имена игроков, которых «Манчестер Юнайтед» может подписать на замену Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с возможной заменой форварда Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что португалец недоволен отношением со стороны голландского наставника. Криштиану был отстранен от занятий с основным составом, после того как поле в конце матча против «Тоттенхэма».

Как сообщают британские СМИ, специалист выбирает из трех нападающих. Речь идет о Муссе Дембеле из «Лиона», Патрике Шике из «Байера» и Джонатане Дэвиде из «Лилля».

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит возможность приобретения одного из форвардов в случае ухода Роналду в зимнее трансферное окно.