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Стали известны имена игроков, которых «Манчестер Юнайтед» может подписать на замену Роналду

В текущем сезоне АПЛ португалец забил два мяча.
26 октября 2022 12:40
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с возможной заменой форварда Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что португалец недоволен отношением со стороны голландского наставника. Криштиану был отстранен от занятий с основным составом, после того как поле в конце матча против «Тоттенхэма».

Как сообщают британские СМИ, специалист выбирает из трех нападающих. Речь идет о Муссе Дембеле из «Лиона», Патрике Шике из «Байера» и Джонатане Дэвиде из «Лилля».

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит возможность приобретения одного из форвардов в случае ухода Роналду в зимнее трансферное окно.

источник: «Советский спорт»
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