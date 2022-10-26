Степашин заявил, что «Динамо» никогда не было заинтересовано в переходе Азмуна

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что клуб не заинтересован в иранском форварде Сердаре Азмуне.

Ранее в СМИ появилась информация, что столичный клуб мог приобрести 27-летнего футболиста этим летом.

«Правда ли, что «Динамо» пыталось купить Азмуна? Нет, никогда не рассматривали. Это кто-то придумал, у нас своих игроков вполне достаточно — молодые, интересные», — цитирует Степашина «РБ-Спорт».

Напомним, что зимой Азмун перешел из «Зенита» в «Байер».

В текущем сезоне иранский футболист провел 11 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Последние игры он пропустил из-за пвреждения.