Симоне Индзаги: Возвращение Лукаку должно позволить «Интеру» стать лучше

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о состоянии нападщающего Ромелу Лукаку.

Ранее стало известно, что футболист может остаться в итальянском клубе как минимум ещё на один сезон. Права на Лукаку принадлежат «Челси».

«Ромелу работает над возвращением с большим энтузиазмом, с большим желанием. Он пропустил тренировку, которая прошла во вторник, но его восстановление очевидно. Очевидно, возвращение Ромелу должно позволить нам стать лучше», — цитируют Индзаги зарубежные СМИ.

Напомним, что Лукаку получил травму бедра 26 августа в матче с «Лацио».

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» - «Виктория» в Милане состоится сегодня. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.