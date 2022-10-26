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Симоне Индзаги: Возвращение Лукаку должно позволить «Интеру» стать лучше

Бельгийский форвард арендован у «Челси».
26 октября 2022 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о состоянии нападщающего Ромелу Лукаку.

Ранее стало известно, что футболист может остаться в итальянском клубе как минимум ещё на один сезон. Права на Лукаку принадлежат «Челси».

«Ромелу работает над возвращением с большим энтузиазмом, с большим желанием. Он пропустил тренировку, которая прошла во вторник, но его восстановление очевидно. Очевидно, возвращение Ромелу должно позволить нам стать лучше», — цитируют Индзаги зарубежные СМИ.

Напомним, что Лукаку получил травму бедра 26 августа в матче с «Лацио».

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» - «Виктория» в Милане состоится сегодня. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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