Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Судья Любимов получил назначение на матч «Локомотив» - ЦСКА

Стали известны арбитры и инспекторы, которые будут работать в 15-м туре РПЛ
26 октября 2022 14:23
автор: Максим Скороходов

РФС назвал имена судей и инспекторов, назначенных на игры 15-го тура РПЛ

«Оренбург» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Илья Елеференко, Денис Березнов; VAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Динамо» – «Химки»: судья – Ян Бобровский, ассистенты – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; VAR – Иван Сиденков; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Валерий Данченко, Кирилл Большаков; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Артем Любимов, ассистенты – Рашид Абусуев, Арам Петросян; VAR – Артём Чистяков; инспектор – Александр Гончар.

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Валентин Мурашов, Владислав Назаров; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Урал»: судья – Антон Фролов, ассистенты – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; VAR – Ян Бобровский; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Спартак» – «Торпедо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Дмитрий Сафьян; VAR – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев, ассистенты – Максим Ковалев, Игорь Князев; VAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Левников.

Напомним, что 15-й тур РПЛ пройдет с 28 по 30 октября.

источник: РФС
Это интересно:
Судья Любимов получил назначение на матч «Локомотив» - ЦСКА
Стали известны арбитры и инспекторы, которые будут работать в 15-м туре РПЛ
26.10.2022 14:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Симоне Индзаги: Возвращение Лукаку должно позволить «Интеру» стать лучше
Бельгийский форвард арендован у «Челси».
26.10.2022 14:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Степашин заявил, что «Динамо» никогда не было заинтересовано в переходе Азмуна
Контракт нападающего с «Байером» рассчитан до 30 июня 2027 года.
26.10.2022 13:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Главное – чтобы команда не опускала руки»: Попов – после увольнения из «Уфы»
Экс-игрок ЦСКА покинул команду по решению руководства.
26.10.2022 13:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Стали известны имена игроков, которых «Манчестер Юнайтед» может подписать на замену Роналду
В текущем сезоне АПЛ португалец забил два мяча.
26.10.2022 12:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Анри заявил, что Зидан возглавит сборную Франции
В данный момент команду тренирует Дидье Дешам.
26.10.2022 12:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Уфа» объявила об увольнении Попова с должности главного тренера
Под руководством специалиста команда одержала 3 победы в 11 матчах.
26.10.2022 12:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Неймар пропустит матч с «Ювентус» – «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Встреча состоится 2 ноября.
26.10.2022 11:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Барселона» – «Бавария»: где покажут, во сколько начало
Каталонцы на грани вылета из Лиги чемпионов
26.10.2022 10:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Нагельсман - о предстоящем матче «Баварии» с «Барселоной»: Речь идет о престижном противостоянии
Немецкая команда вышла в плей-офф турнира.
26.10.2022 10:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В редакции Brodude начали делать ставки на спорт. Первый же игрок легко заработал 35 тысяч рублей
Авторы Brodude решили познакомиться с миром букмекерства — и быстро перешли от теории к практике в приложении «Лиги Ставок».
Сколько это стоит и в чем риски. Каким будет российский футбол после интеграции новых территорий
Футбольные клубы Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья интегрируют в РФС, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Плеймейкер» разбирается в подробностях.
Ничушкин победил Панарина, а Георгиев — Шестеркина. Как прошел «русский вечер» в Нью-Йорке (видео)
Российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, а также забросивший шайбу Валерий Ничушкин стали главными героями матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Колорадо» (2:3Б).
Месси приблизился к Роналду, Холанд не расстроил «Боруссию», «Юве» подсластил пилюлю. В Лиге чемпионов — голевой фейерверк!
Пятый тур ЛЧ обеспечил место в плей-офф «Бенфике», «ПСЖ», «Реалу», «Челси» и дортмундской «Боруссии».
Малинин-мания в США и премьера Москвиной в Питере. Что нового в фигурном катании
17-летний американец русского происхождения Илья Малинин великолепно исполнил аксель в четыре с половиной оборота и выиграл первый этап международной серии Гран-при.
Кержаков и Смолов — «сотники»! Цифры футбольного уик-энда
Главные статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Украина грозит, Россия наступает. Что говорят о нашем футболе на присоединенных территориях
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко разместил в соцсетях пост, в котором потребовал от ФИФА и УЕФА принять жесткие санкции в отношении Российского футбольного союза.
И их осталось три! Как Овечкин приблизился к великому рекорду Горди Хоу на расстояние хет-трика (видео)
В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил победную шайбу «Вашингтона» в ворота «Нью-Джерси» (6:3), ставшую для него 783-й в карьере.
«Зенит» уничтожает свои «фармы», Гончаренко выиграл шестой матч подряд. Как в РПЛ угасает чемпионская интрига
14-й тур чемпионата России завершился двумя удалениями и грандиозным разгромом «Сочи» в Питере - 7:0.
Судьи виноваты, но при чем тут Валиева и Акатьева? Разбор «скандала» на Гран-при России
Болельщики, эксперты и журналисты продолжают обсуждать первый этап Гран-при России, завершившийся в воскресенье. Прежде всего - победу Камилы Валиевой, которая не сделала ни одного суперпрыжка, но все равно опередила юную дебютантку Софью Акатьеву.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика