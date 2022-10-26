Судья Любимов получил назначение на матч «Локомотив» - ЦСКА

РФС назвал имена судей и инспекторов, назначенных на игры 15-го тура РПЛ
«Оренбург» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Илья Елеференко, Денис Березнов; VAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Динамо» – «Химки»: судья – Ян Бобровский, ассистенты – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; VAR – Иван Сиденков; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Ахмат» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Валерий Данченко, Кирилл Большаков; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Артем Любимов, ассистенты – Рашид Абусуев, Арам Петросян; VAR – Артём Чистяков; инспектор – Александр Гончар.
«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Валентин Мурашов, Владислав Назаров; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.
«Сочи» – «Урал»: судья – Антон Фролов, ассистенты – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; VAR – Ян Бобровский; инспектор – Юрий Чеботарев.
«Спартак» – «Торпедо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Дмитрий Сафьян; VAR – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Мартынов.
«Краснодар» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев, ассистенты – Максим Ковалев, Игорь Князев; VAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Левников.
Напомним, что 15-й тур РПЛ пройдет с 28 по 30 октября.