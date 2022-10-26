Гюндоган входит в сферу интересов «Баварии»

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Германии.
Как сообщает журналист Грэм Бейли, 32-летний футболист интересен «Баварии». Сделку по трансферу Гюндогана могут провести в летнее межсезонье.
Отмечается, что «Манчестер Сити» готов предложить немцу продлить сотрудничество после истечения контракта. Сам полузащитник заинтересован в возвращении в Германию.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Ювентус» хотят увидеть Гюндогана в своем составе.
В текущем сезоне Илкай провел девять матчей в чемпионате Англии, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
источник: «Советский спорт»