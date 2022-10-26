Тен Хаг заявил, что Роналду может сыграть с «Шерифом» в матче Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос об участии Криштиану Роналду в матче группового этапа Лиги Европы с молдавским «Шерифом».

По словам специалиста, нападающий будет включен в заявку команды, однако, решение о его выходе на поле будет принято позже.

Напомним, ранее тен Хаг отстранил Роналду от тренировок с первой командой, поскольку игрок отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:0).

Позже сообщалось, что тренер и футболист провели встречу и уладили все разногласия.

К слову, матч «МЮ» – «Шериф» состоится 27 октября и начнется в 22.00 по Москве.