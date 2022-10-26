Технический директор «Монако» перейдет в «Челси»

«Челси» объявил о том, что технический директор «Монако» Лоуренс Стюарт в следующем сезоне перейдет на аналогичную должность в английском клубе.

«Я рад присоединиться к «Челси» и в восторге от видения будущего клуба под управлением новой группы владельцев. Я очень рад присоединиться к ним, чтобы помочь им построить глобальную спортивную организацию мирового класса, чтобы постоянно побеждать на поле на самом высоком уровне и предоставлять нашим талантам возможности для развития», - сказал Стюарт пресс-службе «Челси».

Напомним, что в конце прошлого сезона Роман Абрамович продал клуб концерну Тодда Боули.

В «Монако» Стюарт работал с 2020 годом. С ним в клубе монегаски несколько раз становились призерами чемпионата Франции и выходили в финал Кубка страны.