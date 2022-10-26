Фанаты «Торпедо» призвали уволить Геркуса из-за прихода в клуб болельщика «Локомотива»

Фанатское движение «Торпедо» Zapad-5 Ultras призвало уволить из клуба президента Илью Геркуса.

Напомним, что до работе в «Торедо» Илья Леонидович руководил «Локомотивом».

«Геркус снова облажался и взял на руководящую должность нового сотрудника. Теперь отвечать за стратегическое развитие «Торпедо» будет Фаттахов Марат – фанат «Локомотива», проработавший в черкизовском клубе 22 года, стоявший у истоков создания вражеской «движухи», о чем он сам неоднократно заявлял в интервью.

Для нас неприемлемо нахождение данного человека в структуре «Торпедо» на любой должности, так же как неприемлемо то, что клубом руководит человек, который не чтит наши принципы и традиции, ставя себя выше общественного мнения.

Мы призываем акционеров клуба снять с должностей Геркуса и Фаттахова!», - говорится в заявлении фан-движения.

Геркус возглавил «Торпедо» 18 августа. До этого он занимал в клубе пост, на который и был назначен Фаттахов.

Автозаводцы замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав после 14 матчей 6 очков с отставанием от зоны переходных матчей на аналогичное количество очков. В 15-м туре «Торпедо» сыграет в гостях со «Спартаком». Игра пройдет 30 октября.