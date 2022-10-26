Джеко и Мартинес выйдут в стартовом составе «Интера» на матч с «Викторией»

УЕФА назвал стартовые составы миланского «Интера» и плезеньской «Виктории» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Интер»: Онана, Бастони, Шкриньяр, Ачерби, Думфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Джеко.
«Виктория»: Станек, Гейда, Перница, Тижани, Гавел, Калвах, Буха, Москера, Йирка, Влканова, Бэсси.
Команды играют в группе С, где с 12 очками лидирует «Бавария», «Интер» c 7 очками идет на втором месте и в случае победы гарантирует себе место в плей-офф. «Барселона» набрала на 3 очка меньше, и имеет худшую статистику личных матчей. «Виктория» замыкает квартет, не набрав очков.
источник: «Советский спорт»