Лидеры группы В «Брюгге» и «Порту» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

УЕФА назвал стартовые составы «Брюгге» и «Порту» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Брюгге»: Миньоле, Одои, Мехеле, Силла, Ванакен, Нильсен, Онидика, Ланг, Сков-Ольсен, Бушэнэн, Ютгла
«Порту»: Кошта Д., Кардозу, Карму, Сануси, Отавио, Урибе, ЭУштакиу, Пепе Косса, Галено, Тареми, Эванилсон.
«Брюгге» уже гарантировал себе место в плей-офф набрав в четырех матчах 10 очков, «Порту» идет вторым, имея 6 очков, у «Атлетико» на два очка меньше, а у «Байера» - на три.
источник: «Советский спорт»